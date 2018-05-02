PİYASALAR - S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.17, Euro da 5.0 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs (DHA) - Kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor\'s\'un (S&P) Türkiye\'nin kredi notunu düşürmesinin ardından Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) 103 bin puan düzeyine indi.

Yeni güne yüzde 0.51 artışla 104 bin 815 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) günlük yüzde 0.97 düşüşle 103 bin 277 puana kadar geriledikten sonra 103 bin 942 puana döndü.

Not indirimi sonrası dolar yeniden 4.1792 liraya kadar yükselerek 4.17 – 4.18 aralığında, euro da 5.0055 liraya kadar yükseldikten sonra 5.0 – 5.01 aralığında işlem görüyor.

S&P Türkiye\'nin kredi notunu bir kademe daha düşürerek, yatırım yapılabilir düzeyin \"üç kademe altında\" bulunan \"BB-\" düzeyine indirdi. S&P\'den yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak, \"enflasyon görünümünde bozulma, liradaki değer kaybı ve ülkenin bozulan dış pozisyonu\" gösterildi. Son indirimde, Türkiye\'nin kredi notu görünümü ise \"negatiften durağana\" çevrildi.