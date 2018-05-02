PİYASALAR - S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs (DHA) - Kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor\'s\'un (S&P) Türkiye\'nin kredi notunu düşürmesinin ardından dolar yeniden 4.11 lirayı aşarken, euro da 4.93 liranın üzerine çıktı.

S&P Türkiye\'nin kredi notunu bir kademe daha düşürerek, yatırım yapılabilir düzeyin \"üç kademe altında\" bulunan \"BB-\" düzeyine indirdi. S&P\'den yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak, \"enflasyon görünümünde bozulma, liradaki değer kaybı ve ülkenin bozulan dış pozisyonu\" gösterildi. Son indirimde, Türkiye\'nin kredi notu görünümü ise \"negatiften durağana\" çevrildi.

S&P\'nin açıklaması sonrası erken işlemlerde dolar 4.1133 liraya kadar yükseldi ve bu düzeylerde tutundu. Euro da 4.9354 lirayı gördükten sonra 4.93 - 4.94 lira aralığında hareket etmeye başladı.