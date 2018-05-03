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Ekonomi

PİYASALAR - S&P ve Fed sonrası dolar rekora yakın

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Mayıs (DHA) - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard And Poors'un not indirimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında, dolar rekor düzeylere yakın hareket ederken, euro 5

03 Mayıs 2018 12:16

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Mayıs (DHA) - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard And Poors\'un not indirimi ve ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) faiz kararı sonrasında, dolar rekor düzeylere yakın hareket ederken, euro 5.01 lirayı gördü.
Dolar, günün ilk saatlerinde 4.1870 liraya kadar yükseldikten sonra 4.16 - 4.17 aralığına, 5.0127 liraya kadar yükselen euro da 4.99 - 5.00 lira aralığına çekildi.
Dolar önceki hafta 4.1938 lira ile, euro da 5.1941 lira ile tarihi rekor düzeylere yükselmişti.

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