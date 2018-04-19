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Ekonomi

PİYASALAR - Seçim kararıyla düşen dövizin yönü yukarı (2)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Nisan (DHA) – Beştepe zirvesi sonrasında erken seçimin 24 Haziran'da yapılacağının açıklanmasının ardından düşen dövizlerin yönü yeniden yukarıya döndü

19 Nisan 2018 20:25

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Nisan (DHA) – Beştepe zirvesi sonrasında erken seçimin 24 Haziran\'da yapılacağının açıklanmasının ardından düşen dövizlerin yönü yeniden yukarıya döndü.
Açıklama öncesi, 4.10 – 4.11 lira aralığında olan dolar 4.0 liraya kadar indikten sonra piyasalarda yeni günün son işlemlerinde günlük yüzde 0.52 artışla 4.02 - 4.03 lira aralığına döndü.
Euro da, 5.07 – 5.08 lira aralığından 4.96 liraya kadar geriledikten sonra, yeni günde, günlük yüzde 0.64’lük artışla 4.99 - 5.0 lira aralığına döndü.
Dolar geçen hafta 4.1938 lira ile, euro da 5.1941 lira ile rekor düzeye yükselmişti.
Erken seçim açıklaması etkisiyle yeni güne yüzde 0.01 yükselişle 112 bin 112 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) kapanış saatine doğru günlük yüzde 0.07 artışla 112 bin 182 puandaydı.

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