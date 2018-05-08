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Ekonomi

PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs (DHA) - Merkez Bankası'nın dövizde zorunlu karşılıkları düşürmesine karşın, dolar yeni güne tarihi rekor düzeye yakın başlarken, euro da parite etkisiyle yükselişini sürdürdü

08 Mayıs 2018 11:29

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs (DHA) - Merkez Bankası\'nın dövizde zorunlu karşılıkları düşürmesine karşın, dolar yeni güne tarihi rekor düzeye yakın başlarken, euro da parite etkisiyle yükselişini sürdürdü.
Artan ABD hazine tahvil getirileri ve güçlü ekonomik verilerin desteğiyle yaklaşık dört ayın zirvesine yükselen dolar, artan jeopolitik risklerle yeni güne 4.2892 lira ile 4.2902 liralık tarihi rekor düzeyinin hemen altında başlarken, euro da parite etkisiyle 5.1118 liraya kadar yükseldi.
Merkez Bankası, dövizlerdeki hızlı tırmanış karşısında dün zorunlu karşılıklarda rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını yüzde 55\'ten yüzde 45\'e düşürdü. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, \"Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 6.4 milyar Türk Lirası likidite piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir\" denildi.
İran nükleer anlaşmasının geleceğine ilişkin olarak Avrupa\'daki müttefiklerine 12 Mayıs\'a kadar süre veren ABD Başkanı Donald Trump\'a odaklanan küresel piyasalarda gözler, Başkan\'ın bugün (TSİ 2100) yapması beklenen açıklamaya çevrildi. Trump\'ın İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini ilan etmesi durumunda, piyasalarda risk algısını artması, petrol fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor.
Gelişmelerle dolar endeksi 92.974 ile Aralık ayı sonundan bu yana en yüksek düzeye çıktıktan sonra 92.864 düzeyine çekildi.
Beklentilerin altında gelen Alman sanayi siparişleri ve euro bölgesi yatırımcı güveni verilerinin ardından euro/dolar paretisi de dün bu yıl ilk kez 1.19\'un altına indikten sonra, bugün 1.1920 düzeyine döndü.

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