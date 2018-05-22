PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.55 liranın altında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin\'in dün Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasına bağlı olarak yükselen ve yeni güne 4.5923 lira ile rekor düzeyden başlayan dolar, dolar endeksinin günlük yüzde 0.32 düşüşle 93.38 düzeyine inmesiyle, 4.54 – 4.55 lira aralığına çekildi. İlk işlemlerde 5.4106 lirayı gören Euro 5.37 – 5.38 lira, 6.1635 lirayı gören sterlin de 6.12 – 6.13 aralığından işlem görüyor.

Küresel piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle haftanın ilk işlem gününde;

- dolar 4.5993 lira ile,

- euro 5.4142 lira ile,

- sterlin 6.1777 lira ile yeni tarihi düzeylerine yükseldi.

Merkez Bankası\'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, \"Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır\" denildi.

Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) günü yüzde 0.15 düşüşle 102 bin 258 puandan kapattığı günün ardından yeni güne, 102 bin puanın üzerinde başladı.

İş Yatırım’ın “Negatif ayrışmaya devam ediyoruz” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Ticaret rüzgarlarını arkasına alan gelişmiş ülke borsaları Wall Street’in önderliğinde yükselmeye devam ediyor. Ancak güçlü dolar ve yükselen faizlerin baskısı altındaki gelişmekte olan piyasalar yükselişe sınırlı oranda katılabiliyor.

“Türkiye hisse fiyatları Wall Street’e paralel hafif toparlandı. Ancak dolar bazında kayıplar devam ediyor. MSCI Türkiye aybaşından beri yüzde 13, son üç ayda yüzde 30 kayıp ile gelişmekte olan borsalara göre altı kat daha fazla kaybettirdi.

“ABD borsalarındaki yükselişe ve Türk lirasındaki toparlanmaya paralel Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Ancak kalıcı yükseliş için Türk lirasının toparlanması gerekiyor.“