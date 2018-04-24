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Ekonomi

PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada

İstanbul, 24 Nisan (DHA) - ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirilerinde süren yükselmelere bağlı olarak küresel piyasalarda yükselen dolar yeni haftanın ilk işlem gününe 4

24 Nisan 2018 12:12

İstanbul, 24 Nisan (DHA) - ABD\'nin 10 yıllık hazine tahvil getirilerinde süren yükselmelere bağlı olarak küresel piyasalarda yükselen dolar yeni haftanın ilk işlem gününe 4.10 liradan başladı.
Küresel piyasalarda dolar endeksi 91.076 ile Ocak ayının başından bu yana en yüksek düzeyi gördükten sonra 90.929 düzeyine çekildi.
İç piyasada erken işlemlerde 4.1147 liraya kadar çıkan dolar 4.09 - 4.10 lira aralığında hareket ederken, euro da yeni haftanın ilk işlem gününe  5.00 - 5.02 lira aralığında başladı.

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