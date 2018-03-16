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Ekonomi

PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Mart (DHA) - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki hafta yapacağı toplantısı öncesinde gücünü koruyan dolar dün yükseldiği 3

16 Mart 2018 11:40

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Mart (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) önümüzdeki hafta yapacağı toplantısı öncesinde gücünü koruyan dolar dün yükseldiği 3.90 lira düzeyinde tutunurken, euro da 4.80 lira ile tarihi rekor düzeyine yakın işlem görüyor.
Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle dolar dün 3.9054 liraya kadar yükseldikten sonra yeni güne 3.90 lira sınırında başla dolar, geçen 21 Kasım\'da 3.9622 lira ile tarihi rekor düzeye çıkmıştı.
Euro da gün içinde 4.8250 lira ile yeni rekor düzeye çıktıktan sonra, yeni güne 4.80 - 4.81 lira aralığında başladı.
Dolar endeksi de, dünkü yüzde 0.5 artışla yükseldiği 90.156 düzeyinde hareket ederken, euro/dolar paritesi yeni günün ilk işlemlerinde 1.2307 düzeyinde hareket ediyordu.
Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) dün yüzde 0.33 düşüşle 117 bin 202 puandan kapandı.

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