T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

PİYASALAR - Faiz kararı öncesi dolar 4.08, euro 4.99 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan (DHA) - ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirilerinde süren yükselmelere bağlı olarak küresel piyasalarda yükselen dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararını vereceği güne 4

25 Nisan 2018 12:25

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan (DHA) - ABD\'nin 10 yıllık hazine tahvil getirilerinde süren yükselmelere bağlı olarak küresel piyasalarda yükselen dolar, Merkez Bankası\'nın faiz kararını vereceği güne 4.08 liradan başladı.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, faiz kararı öncesi, enflasyon gelişmelerinin yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğini söyledi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Nisan ayına ilişkin faiz kararını saat 14:00\'te açıklayacak.
Çetinkaya, Washington\'da düzenlenen IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları\'nda yaptığı sunumunda, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturduğunu vurguladı.
Küresel piyasalarda dolar endeksi 91.076 ile Ocak ayının başından bu yana en yüksek düzeyi gördükten sonra günlük yüzde 0.22 artışla 90.967 düzeyine çekildi.
İç piyasada erken işlemlerde 4.0917 liraya kadar çıkan dolar, 4.08 - 4.09 lira aralığında hareket ederken, euro da yeni haftanın ilk işlem gününe  5.0061 liradan başladıktan sonra, 4.99 – 5.0 aralığına çekildi.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.79 düşüşle 110 bin 88 puandan kapattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirNisan DHAABDMerkez BankasıMerkez Bankası Başkanı MuratMerkez Bankası Para Politikası Kurulu NisanWashingtonIMFDünya Bankası Bahar ToplantılarıKüreselOcakBorsaEndeksi BIST100

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24