PİYASALAR - Dövizler enflasyon öncesi düzeylerin üzerinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Ekim (DHA) - Enflasyonun beklentilerin oldukça üzerinde artışla Eylül\'de yıllık bazda yüzde 24.52\'ye tırmanmasının ardından 10 kuruş dolayında yükselen dövizler, yeni güne de veri öncesi düzeylerin üzerinde başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 6.30 arttı, yıllık enflasyon yüzde 24.52 düzeyine yükseldi. Yurt içi üretici fiyat endeksi de, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 10.88, yıllık yüzde 46.15 yükseldi.

Enflasyon verisi ardından dün;

- 6.01 liradan, 6.10 liraya kadar yükselen dolar, erken işlemlerde 6.07 - 6.08 lira düzeyinde,

- 6.96 liradan, 7.05 liraya kadar yükselen euro, erken işlemlerde 7.00 - 7.01 lira düzeyinde hareket ediyor.

İç piyasada enflasyon verisiyle yükselen dolar, beklentilerin üzerinde gelen ABD ISM hizmetler endeksi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell\'ın para politikasını sıkılaştırma yanlısı açıklamalarının ardından, başta Japon yeni olmak üzere başlıca para birimleri karşısında yükseldi.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının ABD ekonomisinin büyümeye devam etmesine bağlı olarak tahmin edilen \"nötr düzey\"in üzerine yükselebileceği söyledi.

Powell, \"Cari ekonomik büyüme uzunca bir süre devam edebilir\" dedi ve ekledi:

\"Bu devrin uzun bir süre daha devam etmeyeceğini düşünmek için neden yok. Eğer büyümenin gittikçe güçlendiğini ve enflasyonun yukarı hareket ettiğini görürsek, faiz artırımları konusunda biraz daha çabuk hareket edebiliriz. Eğer ekonominin zayıfladığını ya da enflasyonun aşağı gittiğini görürsek, biraz daha yavaş hareket edebiliriz\" dedi.