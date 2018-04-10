PİYASALAR - Dolar ve euro yeni güne rekor düzeylerde başladı (2)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Nisan (DHA) - Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle tırmanışını sürdüren dolar ve euro, yeni güne yeni rekor düzeylerde başladı.

Dolar, geçen hafta aştığı 4.0 lira sınırının üzerindeki yukarı yönlü hareketlerini sürdürerek, yeni haftanın ikinci gününe 4.0786 lira düzeyinde başladı.

Euro ise, dün tarihinde ilk kez aştığı 5.0 liranın yaklaşık üç kuruş üstüne çıkarak, yeni rekorunu 5.0281 lira olarak kayıtlara geçirdi.

Rekor düzeylerinin ardından dolar 4.06 - 4.07 lira ve euro da 5.0 - 5.01 lira aralığına çekildi.

Dövizlerdeki hızlı tırmanış Borsa İstanbul\'a da satış olarak yansıdı ve BIST100 Endeksi, yüzde 1.38 düşüşle 113 bin 156 puandan kapattığı günün ardından, açılışta yüzde 0.04 düşüşle 113 bin 110 puana çekildi.

İş Yatırım\'ın “Sağduyu doğudan yükseliyor…“ başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

“ABD’nin ile Çin arasındaki gölge boksuna Rus şirketlerine getirdiği yaptırımların da eklenmesine rağmen dünya borsaları görece sakin bir seyir izliyor.

“Rusya hisse senetlerinin yüzde 12, 30 yıllık euro-tahvilin yüzde 5.0, rublenin yüzde 4.0 değer kaybetmesine rağmen gelişmekte olan ülkeler geneline yayılan bir satış dalgası görülmüyor.

“Kötü haberlere sınırlı tepki veren dünya borsaları iyi haberlerle yükselmeye çalışıyor. Çin Başkanı Xi Jinping’in ticaret savaşları ve soğuk savaşı kınayan ve küreselleşmeyi destekleyen açıklamaları üzerine ABD vadelileri ve Asya borsalarında güçlü tepki alışları görüyoruz.”