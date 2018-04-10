T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

PİYASALAR - Dolar ve euro yeni güne rekor düzeylerde başladı (2)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Nisan (DHA) - Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle tırmanışını sürdüren dolar ve euro, yeni güne yeni rekor düzeylerde başladı

10 Nisan 2018 13:10

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Nisan (DHA) - Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle tırmanışını sürdüren dolar ve euro, yeni güne yeni rekor düzeylerde başladı.
Dolar, geçen hafta aştığı 4.0 lira sınırının üzerindeki yukarı yönlü hareketlerini sürdürerek, yeni haftanın ikinci gününe 4.0786 lira düzeyinde başladı.
Euro ise, dün tarihinde ilk kez aştığı 5.0 liranın yaklaşık üç kuruş üstüne çıkarak, yeni rekorunu 5.0281 lira olarak kayıtlara geçirdi.
Rekor düzeylerinin ardından dolar 4.06 - 4.07 lira ve euro da 5.0 - 5.01 lira aralığına çekildi.
Dövizlerdeki hızlı tırmanış Borsa İstanbul\'a da satış olarak yansıdı ve BIST100 Endeksi, yüzde 1.38 düşüşle 113 bin 156 puandan kapattığı günün ardından, açılışta yüzde 0.04 düşüşle 113 bin 110 puana çekildi.
İş Yatırım\'ın “Sağduyu doğudan yükseliyor…“ başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:
“ABD’nin ile Çin arasındaki gölge boksuna Rus şirketlerine getirdiği yaptırımların da eklenmesine rağmen dünya borsaları görece sakin bir seyir izliyor.
“Rusya hisse senetlerinin yüzde 12, 30 yıllık euro-tahvilin yüzde 5.0, rublenin yüzde 4.0 değer kaybetmesine rağmen gelişmekte olan ülkeler geneline yayılan bir satış dalgası görülmüyor.
“Kötü haberlere sınırlı tepki veren dünya borsaları iyi haberlerle yükselmeye çalışıyor. Çin Başkanı Xi Jinping’in ticaret savaşları ve soğuk savaşı kınayan ve küreselleşmeyi destekleyen açıklamaları üzerine ABD vadelileri ve Asya borsalarında güçlü tepki alışları görüyoruz.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirNisan DHAKüreselDolarEuroRekorDövizlerdekiBorsaBIST100 EndeksiYatırımRusBaşkanı Xi JinpinginABDAsya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24