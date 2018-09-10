PİYASALAR - Borsa İstanbul Endeksi haftaya yüzde 0.28 artışla başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Eylül (DHA) –Bir önceki haftayı günlük yüzde 0.55 artışla 93 bin 274 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yeni haftaya yüzde 0.28 artışla 93 bin 533 puan düzeyinde başladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.07 artışla 98 bin 608 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 3.07 düşüşle yüzde 19.55 düzeyine geriledi.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 6.3894 ve en yüksek 6.4976 lirayı gördükten sonra 6.48 – 6.49 lira aralığında,

- euro en düşük 7.3794 ve en yüksek 7.5112 lirayı gördükten sonra 7.48 – 7.49 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.2540 lira ve en yüksek 8.3977 lirayı gördükten sonra 8.37 – 8.38 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.03 artışla 95.42 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.07 düşüşle 1.1540 düzeyinde.

Ahlatçı Yatırım’ın “Yurtiçi Piyasalarda Gözler Büyüme Verisinde” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Eylül ayının ilk haftasında uluslararası piyasalarda ABD\'nin Çin\'e yönelik 200 milyar Dolar ek gümrük tarifesi uygulayacağı haberi ile yatırımcılar tedirgin olmaya devam etmiş, Asya piyasalarında fiyatlamaların üzerinde negatif baskı oluştuğu görülmüştür.

“Buna karşı Çin böyle bir uygulamaya karşı kesinlikle karşılık vereceklerini açıklarken, ABD Başkanı Donald Trump duruşunu değiştirmeyerek Çin mallarına 267 milyar dolarlık ek gümrük vergisi için hazır olduklarını açıklamıştır.

“Bununla birlikte NAFTA yerine geçecek yeni bir ticaret anlaşması çalışmaları kapsamında Meksika ve Kanada\'ya dair haberler gündemde yer bulmuştur.

“Diğer taraftan Kanada Merkez Bankası (BOC) Haziran ayındaki faiz artışı ardından büyük ölçüde ön görüldüğü şekilde politika faizini yüzde 1.5 oranında sabit tutmuş, ülke ekonomisine dair verilerin oldukça sağlam olduğunu belirtmiştir.

“Aynı şekilde Avustralya Merkez Bankası 2016 Ağustos ayında beri yüzde 1.5 olan faiz oranlarında değişikliğe gitmemiş, istikrarlı duruşunu önümüzdeki süreçte devamına işaret etmiştir.

“Uluslararası endekslere baktığımızda, Asya endekslerinin tamamı haftayı ekside kapatırken, Avrupa endeksleri içerisinde sadece İtalya FTSE MIB endeksi haftayı yükselişle tamamlayabilmiştir.

“Amerika kıtasında da endekslerin ortalama yüzde -1 gerileme olduğu görülmektedir. FX piyasalarında ise ABD Dolar\'ı hafta genelinde Euro, Sterlin, Kanada ve Avustralya Doları karşısında değer kazanmış, Japon Yen\'i ve İsviçre Frangı ise ABD Doları karşısında daha güçlü bir duruş sergilemiştir. 26 Eylül tarihinde ABD Merkez Bankası Fed\'in gerçekleştireceği FOMC toplantısında faiz artıracağına dair güçlü beklenti Dolar tarafındaki güçlenmenin nedeni olarak görülmektedir.

“Yeni hafta ile birlikte veri akışının biraz daha hızlandığı görülürken, hafta içerisinde özellikle Perşembe günü TCMB, ECB ve BOE gibi üç merkez bankasının faiz kararlarının yanında ABD\'de açıklanacak enflasyon rakamları yakından takip edilecektir.

“Yurt içerisinde ise geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon rakamları yüzde 17.90 ile beklentilerin üzerinde gelmiş, hemen ardından TCMB tarafından yapılan açıklama ile 13 Eylül Çarşamba günü gerçekleşecek PPK toplantısında karşı hamle alınacağı belirtilmiştir.

“Bu açıklama ardından piyasalarda faiz artışı beklentisi oldukça güçlenirken, USDTRY paritesi yüzde 2.66 oranında geri çekilme ile 6.4010 seviyesinde haftayı tamamlamıştır. Borsa İstanbul\'da BİST100 endeksi Eylül ayının ilk haftasında yüzde 0.54 yükselişle 93 bin 274 seviyesine gelmiştir.

“Diğer yandan yurt içerisinde iki yıllık gösterge faizi yüzde 24.34 ve 10 yıllık tahvil faizi yüzde 19.55 seviyelerine düşmüş, beş yıllık Türkiye CDS risk primi ise 574 seviyelerden 534 seviyelerine gerilemiştir.”