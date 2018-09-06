PİYASALAR - Borsa İstanbul Endeksi artışı yüzde 0.36'dan yüzde 1.12'ye yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Eylül (DHA) – Güne yüzde 0.36 artışla 93 bin 122 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) hız kazanarak yüzde 1.12 artışla 93 bin 828 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.79 artışla 98 bin 66 puana yükseldi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 1.06 düşüşle yüzde 20.54 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 6.5658 ve en yüksek 6.64 lirayı gördükten sonra 6.58 – 6.59 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6358 ve en yüksek 7.7284 lirayı gördükten sonra 7.66 – 7.67 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.4738 lira ve en yüksek 8.5830 lirayı gördükten sonra 8.52 – 8.53 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.03 düşüşle 95.08 düzeyine döndü.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.04 artışla 1.1635 düzeyinde.

İş Yatırım’ın “Dünyadan pozitif ayrışıyoruz…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, Arjantin ve Türkiye ile başlayan satış dalgası gelişmekte olan piyasalar geneline yayılmaya başladı denildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Çin, Endonezya ve Güney Afrika borsalarında görülen sert satışlar 1997 – 1998 Asya krizine benzer bir döneme girileceği endişesi yaratıyor.

“Merkez Bankası’nın faiz artıracağı beklentisini satın alan Türkiye varlıkları gelişmekte olan piyasalardan olumlu ayrıştı. Gelişmekte olan piyasalar dün yüzde 1.8 gerilerken MSCI Türkiye sanayi ve hizmet şirketlerinin önderliğinde yüzde 0.8 yükseldi.

“Dünya piyasalarına yayılan satış dalgasına rağmen Türkiye varlıklarındaki tepki alışlarının devam etmesini bekliyoruz. Türk lirasında sabah ilk işlemler Borsa İstanbul’da yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor. Ancak yükselişin devam etmesi için bankaların yurtdışı borçlanmalarıyla ilgili olumlu haber akışına ihtiyaç var.

“Şirket cephesinde günün kötü haberi Türk Traktörün Ağustos satışlarında yüzde 77’lik çok sert bir düşüş görülmesi.”