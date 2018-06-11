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Ekonomi

PİYASALAR - Borsa İstanbul Endeksi 95 bin puana döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran (DHA) - Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde 1

11 Haziran 2018 18:46

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran (DHA) - Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde 1.25 puan faiz artırımıyla politika faizini yüzde 17.75’e yükseltmesinin ardından dolar 4.51 liradan işlem görüyor.
Gün içinde en düşük 4.4625 lirayı gören dolar 4.5397 liraya kadar yükseldikten sonra 4.51 – 4.52 lira aralığından işlem görüyor. 
Gün içinde en düşük 5.2561 lirayı gören euro 5.3537 liraya kadar yükseldikten sonra 5.31 – 5.32 lira aralığından işlem görüyor.
Gün içinde en düşük 5.9864 lirayı gören sterlin 6.0717 liraya kadar yükseldikten sonra 6.03 – 6.04 lira aralığından işlem görüyor.
Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.05 artışla  95 bin 922 puandan başladıktan sonra günlük yüzde 0.12 düşüşle 95 bin 989 puanda.

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