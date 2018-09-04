PİYASALAR - Borsa İstanbul Endeksi 93 bin puan düzeyinde seyrediyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Eylül (DHA) – Güne yüzde 0.36 artışla 94 bin 254 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) kapanış saatine yaklaşırken günlük yüzde 0.73 düşüşle 93 bin 228 puan düzeyine kadar geriledi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.28 düşüşle 98 bin 924 puana çekildi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 1.51 düşüşle yüzde 20.91 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 6.5917 ve en yüksek 6.7257 lirayı gördükten sonra 6.69 – 6.70 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6571 ve en yüksek 7.7811 lirayı gördükten sonra 7.73 – 7.74 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.4838 lira ve en yüksek 8.6299 lirayı gördükten sonra 8.58 – 8.59 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.55 artışla 95.69 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR paritesi dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.67 düşüşle 1.1541 düzeyinde.