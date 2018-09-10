PİYASALAR - Borsa İstanbul Endeksi 92 bin puana çekildi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Eylül (DHA) – Haftaya yüzde 0.28 artışla 93 bin 533 puan düzeyinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortasında yüzde 0.04 düşüşle 92 bin 897 puana çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.02 düşüşle 97 bin 533 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 1.07 artışla yüzde 19.76 düzeyine çıktı.

Gün içi işlemlerinde:

- dolar en düşük 6.3894 ve en yüksek 6.4976 lirayı gördükten sonra 6.45 – 6.46 lira aralığında,

- euro en düşük 7.3794 ve en yüksek 7.5112 lirayı gördükten sonra 7.48 – 7.49 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.2540 lira ve en yüksek 8.3977 lirayı gördükten sonra 8.36 – 8.37 lira aralığında hareket ediyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.08 düşüşle 95.31 düzeyine geriledi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.25 artışla 1.1578 düzeyinde.

İş Yatırım’ın “Merkezin çekim gücü” başlıklı günlük piyasa bülteninde piyasalarda dipten dönme çabaları görüldüğü belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Trump’ın Avrupa, Çin ve Japonya’ya yeni dış ticaret yaptırımları getireceği korkusu ile dünya piyasaları sallanırken Türkiye varlıkları Merkez Bankası’nın faiz artırım sinyali sonrası pozitif ayrışıyor.

“Ağustos ayındaki kur şoku Merkez Bankası politikasında bir kırılmaya yol açtı. Türk lirasındaki değer kaybının yarattığı enflasyon sarmalı ve finansal istikrarsızlık tehdidinin, faiz artışının yaratacağı durgunluk riskinden daha büyük tehlike olduğunu gören Merkez Bankası para politikasında ilave sıkılaşma yapacağının sinyalini verdi.

“İlave sıkılaşmanın boyutu ne olmalı? Piyasaları ikna edecek ve Türk lirasındaki kanamayı durduracak şok faiz artışı nedir? Elimizde sihirli bir formül yok. Uygulama kolaylığı nedeniyle iktisatçıların sevdiği Taylor formülü yüzde 24 civarı bir para politikası faizine işaret ediyor.

“Ters verim eğrisi yoluyla daha güçlü bir para politikası sinyali verilmek istenirse politika faizinin yüzde 25 – yüzde 26 bandına çıkması gerekiyor. İş Yatırım’ın tahmini ise 500bp artış ile politika faizinin yüzde 22.75’e çıkması.

“Wall Street ve Asya borsalarındaki satışlar borsada hafif satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Türk lirasındaki ilk işlemlerde bu görüşü destekliyor.”