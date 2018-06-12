PİYASALAR - Borsa güne 96 bin puandan başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Haziran (DHA) - Merkez Bankası’nın politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75’e yükseltmesinin etkisiyle, lira bir önceki haftaya göre dövizler karşısında değer kazanırken, Borsa İstanbul Endeksi 96 bin puanda.

Erken işlemlerde en düşük 4.5209 lirayı gören dolar 4.5498 liraya kadar yükseldikten sonra 4.54 – 4.55 lira aralığından işlem görüyor.

Euro da, en düşük 5.3142 lira ve en yüksek 5.3556 lirayı gördükten sonra 5.35 – 5.36 lira aralığından işlem görüyor.

Gün içinde en düşük 6.0428 lirayı gören sterlin 6.0783 liraya kadar yükseldikten sonra 6.07 – 6.08 lira aralığından işlem görüyor.

Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) güne yüzde 0.19 düşüşle 96 bin 473 puandan başladı.