PİYASALAR - BİST100 günü 93 bin puandan tamamladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Eylül (DHA) – Yeni güne günlük yüzde 0.10 düşüşle 93 bin 100 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) günü, yüzde 0.17 düşüşle 93 bin 29 puandan bitirdi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.42 düşüşle 97 bin 522 puana çekildi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.72 düşüşle yüzde 20.76 düzeyine çekildi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 6.5837 ve en yüksek 6.7253 lirayı gördükten sonra 6.60 – 6.61 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6573 ve en yüksek 7.7799 lirayı gördükten sonra 7.67 – 7.68 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.4855 lira ve en yüksek 8.6284 lirayı gördükten sonra 8.54 – 8.55 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.28 düşüşle 95.15 düzeyine döndü.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.30 artışla 1.1617 düzeyinde.