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Ekonomi

PİYASADAN 9,8 MİLYAR TL LİKİDİTE ÇEKİLECEK ANKARA (A.A)

24 Ocak 2011 15:07

-PİYASADAN 9,8 MİLYAR TL LİKİDİTE ÇEKİLECEK ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılık oranlarını artırdı.  Banka, Türk lirası zorunlu karşılık oranları; vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplarda yüzde 8'den yüzde 12'ye, 1 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları (1 ay dahil) için yüzde 8'den yüzde 10'a, 3 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları ve özel fon havuzları (3 ay dahil) için yüzde 7'den yüzde 9'a, mevduat/katılım fonu dışındaki diğer yükümlülükler için yüzde 8'den yüzde 9'a yükseltti. Türk Lirası zorunlu karşılık oranları, 6 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları için (6 ay dahil) yüzde 7, 1 yıla kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları için yüzde 6, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduatlar/katılma hesapları ile birikimli mevduatlar/katılma hesapları için yüzde 5, 6 aya kadar (6 ay dahil) ve daha uzun vadeli özel fon havuzları için vadesine karşılık gelen oranlarda sabit tutuldu. Söz konusu düzenleme 4 Şubat 2011 tarihli yükümlülük cetvelinden itibaren geçerli olacak ve yeni oranlar üzerinden hesaplanan zorunlu karşılıklar 18 Şubat 2011 tarihi itibarıyla tesis edilmeye başlanacak. Banka böylece mevcut verilere göre piyasadan yaklaşık 9,8 milyar Türk Lirası likidite çekmiş olacak. Merkez Bankasının tespit ettiği yeni zorunlu karşılık oranları şöyle:                                                              ZORUNLU                                                               KARŞILIK                                                                ORANI TL YÜKÜMLÜLÜKLER                                             (Yüzde) ------------------------------------------------------------ -------- Vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplar              12 1 aya kadar vadeli mevduat ve katılma hesapları (1 ay dahil)   10 3 aya kadar vadeli mevduat ve katılma hesapları (3 ay dahil)    9 6 aya kadar vadeli mevduat ve katılma hesapları (6 ay dahil)    7 1 yıla kadar vadeli mevduat ve katılma hesapları                6 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat ve katılma hesapları ile birikimli mevduatlar ve katılma hesapları                   5 Özel fon havuzları                                           Vadesine                                                               Karşılık                                                                Gelen                                                                Oranlar Mevduat/katılım fonu dışındaki diğer yükümlülükler              9

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