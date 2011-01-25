-PİYASADAN 22,5 MİLYAR LİRA ÇEKİLECEK ANKARA (A.A) - 25.01.2011 - Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, zorunlu karşılık oranlarındaki değişikliklerle piyasadan toplam 22,5 milyar lira çekilmiş olacağını kaydetti. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz düzenlediği basın toplantısında, "Enflasyon Raporu"nu açıkladı. Yılmaz, zorunlu karşılık oranlarındaki değişikliklerle piyasadan toplam 22,5 milyar lira çekilmiş olacağını kaydetti. 2010 yılı gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 7,2 ile yılsonu için belirlenmiş yüzde 10,5 rakamının oldukça altında kaldığını söyleyen Yılmaz, enerji fiyatlarının 2010 yılı son çeyreğinde yükselişe geçtiğini de vurguladı. Gelişmiş ekonomilere dair aşağı yönlü risklerin önemini koruduğunu, gelişen ekonomilerde iç talep kaynaklı istikrarlı toparlanmanın ise sürdüğünü belirten Yılmaz, enflasyon raporuna yeni para politikasının net anlaşılması için yeni bölümler eklediklerini söyledi. Durmuş Yılmaz, son verilerin 2010 üçüncü çeyrekte gözlenen ekonomik yavaşlamanın geçici olduğunu gösterdiğini kaydetti. Yılmaz, son çeyrekte parasal koşulların yurtiçi talebi desteklemeye devam ettiğini de bildirdi.