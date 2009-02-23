'Piyasada yüzde 25 faizle kredi veren bankalar var'

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Nejat Koçer, “MB'nin faiz indirimini cesurca atılmış bir adım olarak görüyoruz, ancak bu kararı uygulamayan bankaları buradan uyarıyoruz, krize olumlu katkı sağlayacak bu faiz indirimini bir an önce uygulayın" dedi.



MB'nin faiz indirimini pozitif olarak değerlendirdiğini belirten Koçer, faiz indirimini şu anda duran üretim istihdamı ve diğer kayıplarımız için pozitif bir anlamı taşıdığını ifade etti.

MB'nin geçen ayda yaptığı faiz indiriminden sonra bankaların bu indirimi uygulamadıklarına değinen Koçer, şunları söyledi:



"Bankalarımız MB'nin yapmış olduğu bu faiz indirimine karşılık, piyasada gereken faiz indirimini süratle uygulamalılar. MB Türkiye'nin Merkez Bankası ama sanki bankalar uzayda yaşıyor? Böyle bir çelişki var ortada. Krizin çok olumsuz yansımamasında bankalarımızın yaptığı sert firenin çok önemli payı var. Güven ortamının kaybolmasında da önemli payları var. Bugün bankalarımız MB'nin attığı adıma karşılık gereken adımı süratle atmalı ve yeni uygulayacakları faiz indirimiyle piyasaya fonlama yapmalı."



MB'nin gecelik borçlanma faizlerini 11,5-12 seviyelerine düşürmesine karşılık, hala piyasalarda yüzde 25 TL faizi ile kredi veren bankaları kendi vicdanlarıyla yalnız bırakmak durumunda kalacaklarını belirten Koçer, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bana göre MB'nin kendisine güveni geldi. Bir güven ortaya çıktı, MB'nin attığı adımlarda faiz oranlarının yüzde 0,50'ye düşmesi beklenirken yüzde 1,5 indirim ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde çok hızlı bir şekilde bankalarımızın da atacağı adımlar ve faizdeki gerileme piyasayı harekete geçirmede en önemli unsur olacak diye düşünüyorum. Bugün bankalar, MB'den borçlanacakları zaman alacakları faiz puanı belli, yüzde 12'ler yüzde 13'ler seviyesinde. Bunun üstüne, MB bir de döviz üzerindeki faizleri aşağıya çekti. Ama bu piyasaya yansımıyor. Önemli olan bunun piyasaya da yansıması."



Bu krizi aşabilmek için MB'nin attığı adımların bankalar tarafından desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Koçer, “Bu destek devam etmeli, aksi takdirde, piyasalarda tüketici kredileri, konut kredileri, taşıt kredileri, esnaf kredileri, kurumsal krediler bu şekilde yüksek faizlerle devam ettiği sürece kim işini devam ettirebilir. Bu yüksek faizlerin altından kim kalkabilir. MB'nin faiz oranı yüzde 12, bankaların ise yaklaşık yüzde 25. Bunu kabullenmek mümkün değil. Şu an en büyük sorun bu bence bu" şeklinde konuştu.

