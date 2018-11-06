Piyasada sahte para çoğaldı

Esnafın korkulu rüyası sahte para son günlerde dikkat çekici bir artış gösterdi. Yerel market zincirlerinde haftada en az 4 tane 100 TL’lik sahte banknot bulunur hale geldiği belirtiliyor.

Dünya gazetesinin haberine göre bu durum, marketler için para kontrol cihazını kasa gibi bir demirbaş haline getirdi. Önümüzdeki süreçte marketler, para kontrol cihazlarına daha fazla yatırım yapmaya hazırlanıyor. Hazır giyimciler ise kontrol edilen paranın miktarını 50 TL banknota kadar düşürdü. Taksilerde de 20 TL’lik sahte banknotlar bile yakalanıyor. Sahte banknotlarla Nişantaşı, Etiler, Erenköy gibi semtlerde daha sık karşılaşılıyor

Uzmanlar para kontrol cihazı alırken dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Piyasada sahte para kadar kontrol cihazlarının da sahteleriyle karşılaşılabiliyor.

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