Piyasada gözler Suriye ve Koronavirüs'te; dolarda son durum ne?

Piyasalar Suriye’de yedi Türk askeri ve bir sivil görevlinin şehit olmasının etkilerini izliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İdlib’de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırının, Suriye’de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini de belirtti. Görüşmede, Suriye ve Libya’daki diğer gelişmelerle ikili ilişkiler de ele alındı.

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Küresel piyasalarda Çin corona virüs endişeleri kaynaklı geçen haftanın başından beri görülen satış baskısı bugün alınan önlemlerin ekonomik etkileri sınırlayabileceği beklentileri bulunuyor.

Çin Merkez Bankası ise piyasalara nakit enjekte edip, bazı temel kredi faiz oranlarını düşürdü. Ancak yatırımcılar hala corona virüsünün yayılmasından endişeli.

Petrol fiyatlarının Ocak ayı başındaki 72 dolardan 55 doların altında gerilemiş olması ise gelişmekte olan ülkeler genelinde olumsuz fiyatlamaya neden olsa da Türkiye özelinde olumlu bir gelişme.