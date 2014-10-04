Piyasada 5 TL kalmadı

Kurban Bayramı'nda çocuklara bayram harçlığı vermek için vatandaşların piyasadan fazla miktarda 5 liralık banknot toplaması nedeniyle piyasada sıkıntı yaşandığı belirtildi.

Balıkesir Dursunbey Esnaf Odası Genel Sekreteri Ramazan Atam, "Bayram öncesinde bayram harçlığı için piyasadan 5 TL toplayanlar da artıyor. En ideal harçlık 5 TL olunca vatandaşlar esnaftan, seyyar satıcılardan ve mümkün olduğunca bankalardan 5 TL'lik alıyor" dedi.

Esnafın para üstü vermekte zorlandığını belirten Atam, "Bayramın birinci günü çocuklar para harcamaya başlayınca durum normale döner" diye konuştu.