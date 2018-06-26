Amerikan sermaye yönetim ve yatırım şirketi Cribstone Kurucusu ve Gelişen Ülkeler Stratejisti Mike Harris seçimlerin ardından piyasaların seyredeceği yol hakkında değerlendirmede bulundu. Harris seçimlerin sonlanmasıyla piyasaların da hoşuna gidecek bir politika değişikliği olması gerektiğini, bu yapılmazsa piyasanın yeniden Türkiye'yi sert biçimde cezalandırabileceğini söyledi.



Bloomberg HT yayınına katılan Harris seçimin erkene alınmasının olumlu olduğunu ifade ederek: ''Yoksa biz sürdürülemeyen politikalarla zaman kaybedecektik. Şimdi bunun arkada kalması iyi oldu. Artık piyasaların da seveceği politika değişiklikleri olması gerekir, eğer bu yapılmazsa piyasa yeniden Türkiye'yi cezalandırabilir" dedi.



Bu değişikliklerin en önemlisinin OHAL'in kaldırılması olacağını belirten Harris "Bunun yanında ben TCMB'nin 'enflasyon hedefimiz yüzde 7 ve politikayı da enflasyonun bu seviyenin altında kalması için uygulayacağız' demesini beklerim'' ifadesini kullandı.

Enflasyonu göz ardı edildiğini belirten Harris Türkiye'nin 'para birimindeki hareketlere göre piyasayı belirlediğini belirtti. Harris, ''Eğer bunu yaparsa en büyük ekonomik kriz başına gelebilir. TCMB gerçekten hedefinin ne olduğunu açıklamalı ve buna uyacak şekilde davranmalı" uyarısında bulundu.



Harris ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü ekonomistleri iş başına getirmesi ve işlerini yapma imkanı vermesinin, özgürleştiren politikalar uygulanmasının piyasa açısından iyi olacağını söyledi.