-PİYASA YAPICILIĞINDA YENİ DÖNEM ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - Yeni dönem Piyasa Yapıcılığı Sistemine 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçilmesi öngörülüyor. Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamada, Eylül 2009–Ağustos 2010 dönemi Piyasa Yapıcılığı uygulamasının 31 Ağustos 2010 tarihinde sona ereceği hatırlatıldı. 1 Eylül 2010'dan itibaren yeni dönem Piyasa Yapıcılığı Sistemine geçilmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, bu çerçevede, Eylül 2010–Aralık 2011 dönemini kapsayacak yeni dönem Piyasa Yapıcılığı Sisteminin uygulama usul ve esaslarını belirleyen ''Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi'' örneğinin Hazine Müsteşarlığının (www.hazine.gov.tr) internet sayfasında yer aldığı kaydedildi. -PİYASA YAPICILIĞI KRİTERLERİ- Açıklamada, piyasa yapıcıların Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen ve sağlamaları gereken piyasa yapıcılığı yeterlilik kriterler de şöyle sıralandı: ''-Piyasa Yapıcı seçilebilmek için aday olan bankanın bağımsız denetimden geçmiş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna sunulmuş olan en son mali tabloları itibarıyla, -Sermaye yeterliliği oranının yüzde 12'nin altında olmaması, -'Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik' uyarınca hesaplanan ikinci vade dilimine ilişkin toplam likidite yeterlilik oranının yüzde 100'den az olmaması, -Başvuru tarihinden önceki son 12 aylık dönemde, -Birincil Piyasadaki DİBS ihraçlarından yapılan alım tutarının 1,4 milyar liranın altında olmaması, -İMKB Tahvil ve Bono Piyasasındaki kesin alım satım işlemleri ile İMKB'ye tescil ettirilen işlemlere ilişkin tutarın 7 Milyar liranın altında olmaması.'' Açıklamada, piyasa yapıcısı olmak isteyen bankaların söz konusu taleplerini en geç 17 Ağustos 2010 günü mesai bitimine kadar Hazine Müsteşarlığına yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ifade edildi.