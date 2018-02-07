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Ekonomi

Piyasa uzmanları 2018 yılı için kripto para piyasası tahminlerini açıkladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Şubat (DHA) – Kripto para piyasasında görülen son altı haftalık düşüş sonrasında pek çok yatırımcı "tünelin sonundaki ışığı görmeyi" beklerken, piyasa uzmanları 2017 yılı için yaptıkları kripto paralar hakkındaki iyimser tahm

07 Şubat 2018 13:15

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Şubat (DHA) – Kripto para piyasasında görülen son altı haftalık düşüş sonrasında pek çok yatırımcı \"tünelin sonundaki ışığı görmeyi\" beklerken, piyasa uzmanları 2017 yılı için yaptıkları kripto paralar hakkındaki iyimser tahminlerine, piyasadaki büyük düşüşlere rağmen devam ediyorlar.
Bitcoin’in değerinin tüm zamanların en yüksek değeri olan 19 bin 600 dolara ulaşması sonrasında yaşanan altı haftalık gerileme sonrasında Bitcoin’in değeri 7,355 dolara kadar geriledi. Kimi yatırımcılar farklı dip fiyatlardan bahsederken kimileri ise düşüşün devam edeceğini savunuyorlar. Bu farklı yorumlar ve öngörülere rağmen pek çok yatırımcı 2018 yılının kripto para piyasası için tıpkı 2017 yılı gibi yükselişle geçeceğini düşünüyor.
Meslek hayatı Martin Scorsese’nin “Para Avcısı” filmine konu olan Jordan Belfort, geçtiğimiz günlerde girimci Patrick Bet-David ile yaptığı röportajda Bitcoin’in bir sahtekarlık olmadığına inandığını söylemiş, ancak Wall Street yatırımcılarının piyasayı kolaylıkla manipüle edebileceğini söylemişti. Belfort, Bitcoin’in 2017 yılı rekorunu da aşarak, tekrar düşüşe geçmeden önce, 50 bin dolar düzeyine yükseleceğini öngördüğünü söyledi.
Küresel yatırım danışmanlığı firması Fundsrat kurucusu Tom Lee, yayınladığı kripto para piyasası ile ilgili raporda halen iyimser bir tablo çizerken, Bitcoin’in 2018 ortasında 20 bin dolara, yıl sonunda ise 25 bin dolara ulaşacağına inandığını duyurdu. Lee, “Geçen birkaç hafta oldukça kötü geçti; ancak, kripto paralar hakkındaki olumlu görüş devam ediyor” dedi.
Fintech (finans teknolojileri) piyasasından dokuz tanınmış uzmanın görüşleri ve tahminlerinin alındığı anket sonuçlarına göre, Bitcoin Mart ayında 14,928 dolara Bitcoin Cash 2,167 dolara, Cardano ise 10.63 dolara yükselecek.
Wyre CEO’su Michael Dunworth, “Bence Bitcoin yükselme trendine geri dönecek, kripto paraların çeşitli platformlarda işlem görmesi ise daha geniş bir piyasa entegrasyonuna erişimi kolaylaştıracak” diyor.
Neural Network kurucusu Jen Greyson ise, kripto para piyasasının kabul edilmesinin yeni başladığının altını çizerek, “Kripto paralar benimsendikçe Bitcoin ve diğer kripto para birimleri yükselişe geçecek” dedi.
 

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