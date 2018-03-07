PİYASA –  Ticaret savaşı endişesiyle euro yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mart (DHA) – Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi\'nden gelen güçlü büyüme verileriyle euro yeni bir rekor düzeye ulaşarak 4.7335 liraya kadar tırmanıp, 4.7159 seviyesine çekildi.

Dolar küresel piyasada ABD\'den gelen birçok olumlu ekonomik veriye rağmen, olası \"ticaret savaşları\"nın devam eden etkisiyle değer kaybeden dolar endeksi düne göre yüzde 0.02\'lik bir düşüşle 89.601 düzeyine geriledi.

ABD para birimi, Çarşamba gününe 3.79 - 3.80 lira aralığında başlarken, kapanışta yüzde 0.11 artışla 3.7991 düzeyine çıktı.

Salı gününü 4.7076 seviyesinden kapatan euro/TL ise, büyüme verilerinin ardından yüzde 0.11 artışla yeni bir rekor kırarak 4.7335 lira düzeyine yükseldikten sonra 4.7164 seviyesine geriledi ve 4.71-4.72 bandından işlem görmeye başladı.

Salı günü kapanışta 1.2404 seviyesinde olan euro/dolar paritesi ise yüzde 0.06 yükselişle 1.2411 düzeyine yükseldi.

Güne yüzde 0.32 düşüşle 116 bin 331 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100), günü yüzde 0.15 artışla 116,897 puandan kapattı.