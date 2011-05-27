-PİYASA ÖZETİ İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - Altının onsu uluslararası piyasalarda 1.526,26 dolar düzeyinde seyrediyor. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 20 Şubat 2013 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 12.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,27, bileşik getirisi yüzde 8,97 seviyesinde bulunuyor. Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,4206, sterlin-dolar paritesi 1,6415, yen-dolar paritesi ise 81,02 düzeyinde seyrediyor.