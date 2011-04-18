-PİYASA ÖZETİ... İSTANBUL (A.A) - 18.04.2011 - İstanbul serbest piyasada 1,5300 liradan alınan dolar, 1,5320 liradan satılıyor. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 20 Şubat 2013 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 16.45 itibarıyla basit getirisi yüzde 8,87, bileşik getirisi yüzde 8,56 seviyesinde bulunuyor. Bu dakikalarda piyasalara ilişkin seçilmiş veriler şöyle: Piyasalar Değer İMKB 100 Endeksi 67.055,54 Gösterge Tahvil %8,56 Dolar 1,5320 Avro 2,1910 Avro-Dolar 1,4308 Sterlin-Dolar 1,6303 Yen-Dolar 82,56 Petrol/Brent 122,18 Altın/Ons 1.495,30 Repo %7,75