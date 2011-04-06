-PİYASA ÖZETİ İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - Altının onsu uluslararası piyasalarda 1.455,26 dolar düzeyinde seyrediyor. Altının ons fiyatı 1.459,07 dolara kadar çıkarak yeni bir tarihi rekor kırdı. Bundan önceki rekor 1.447,80 dolarla 24 Mart günü kırılmıştı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 7 Kasım 2012 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 12.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 8,93, bileşik getirisi yüzde 8,71 seviyesinde bulunuyor. Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,4291, sterlin-dolar paritesi 1,6276, yen-dolar paritesi ise 85,04 düzeyinde seyrediyor.