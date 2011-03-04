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Ekonomi

PİYASA ÖZETİ İSTANBUL (A.A)

04 Mart 2011 12:11

-PİYASA ÖZETİ İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 7 Kasım 2012 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 10.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,18'e, bileşik getirisi yüzde 8,91'e yükseldi. Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 9,09, bileşik getirisi yüzde 8,83 olmuştu. Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,3961, sterlin-dolar paritesi 1,6282, yen-dolar paritesi ise 82,40 düzeyinde seyrediyor. Bu dakikalarda piyasalara ilişkin seçilmiş veriler şöyle: /* Piyasalar Değer İMKB 100 Endeksi 60.828,94 Gösterge Bono %8,91 Dolar 1,6010 Avro 2,2330 Avro-Dolar 1,3961 Sterlin-Dolar 1,6282 Yen-Dolar  82,40 Petrol/Brent 115,84 Altın/Ons 1.416,71 Repo  - */

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