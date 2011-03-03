-PİYASA ÖZETİ İSTANBUL (A.A) - 03.03.2011 - Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,3939, sterlin-dolar paritesi 1,6299, yen-dolar paritesi ise 82,29 düzeyinde seyrediyor. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 7 Kasım 2012 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 16.30 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,09, bileşik getirisi yüzde 8,83 seviyesinde bulunuyor. Bu dakikalarda piyasalara ilişkin seçilmiş veriler şöyle: Piyasalar Değer İMKB 100 Endeksi 60.140,06 Gösterge Bono %8,83 Dolar 1,6060 Avro 2,2370 Avro-Dolar 1,3939 Sterlin-Dolar 1,6299 Yen-Dolar 82,29 Petrol/Brent 114,61 Altın/Ons 1.425,16 Repo %5,86