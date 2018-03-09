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Ekonomi

PİYASA – Küresel piyasada yükselen dolar iç piyasada yatay hareketini sürdürdü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mart (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayı içinde Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile görüşmeyi kabul ettiği haberleriyle güne yükselişlerle açılan küresel piyasalar ABD’den gelen güçlü istihdam verileriyle yükselişini

09 Mart 2018 21:01

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mart (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın Mayıs ayı içinde Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile görüşmeyi kabul ettiği haberleriyle güne yükselişlerle açılan küresel piyasalar ABD’den gelen güçlü istihdam verileriyle yükselişini sürdürürken, dolar iç piyasada yatay hareketini sürdürdü.
Dolar endeksi haftanın son gününde yüzde 0.03 artarak 90.226 düzeyine geriledi.
Dolar, haftanın son işlem gününde yüzde 0.35 düşüşle 3.81069 seviyesine düşerek 3.81 - 3.82 lira aralığında seyrederken, euro ise yüzde 0.41 düşüşle 4.6931 lira düzeyine indi ve 4.69-4.70 bandından hareket etti.
Doların güçlenmesiyle, euro da dünkü 1.2411 dolar düzeyinden yüzde 0.01 artarak 1.2313 düzeyine çıktı.
BİST-100 Endeksi ise öğle saatlerinde 117.240 puana kadar çıktıktan sonra yüzde 0.33 artışla 116.947 puana yükseldi.
 

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