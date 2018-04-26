PİYASA – ECB kararı sonrası euro 4.95 lirada (2)

(ECB açıklamasıyla güncellendi)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Nisan (DHA) - Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faizler ve varlık alım programında değişime gitmeme kararı sonrasında euro yüzde 0.21 düşüşle 4.9528 liraya çekilerek 4.95-4.96 bandından işlem gördü.

Dolar gün içinde 4.0868 seviyelerini gördükten sonra öğleden sonra yüzde 0.35 düşüşle 4.0671 liradan işlem gördü.

Dolar endeksi, Avrupa Merkez Bankası kararı öncesi küresel piyasalarda düne göre yüzde 0.7’lik bir düşüşle 91.112 puana çekildi.

Euro/dolar paritesi ise yüzde 0.08 artışla 1.2170 düzeyine döndü.

ECB tarafından yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:

“ECB Yönetim Kurulu, net varlık alımlarının aylık 30 milyar euro seviyesinde kalmasına, Eylül 2018 sonuna kadar – gerektiği takdirde sonrasında da ve yönetim kurulu enflasyon hedefine yaklaşılan yolda sürekli bir iyileşme görene kadar devam etmesine karar vermiştir.”

Güne 107 bin 892 puandan başlayan BİST-100 Endeksi ise güne yüzde 0.11 düşüşle 107 bin 279 puandan devam etti.