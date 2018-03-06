PİYASA – Dolar/TL yatay, Borsa artıda, gözler PPK'da

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Mart (DHA) – Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri dinerken, iç piyasada ise beklenenin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından gözler Merkez Bankası’nın yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında.

PPK öncesi dolar/TL yatay seyrini korurken, doların küresel piyasalarda zayıflaması euro/dolar paritesinde yukarı yönlü baskı yapıyor.

Dolar/TL beklentiyi aşan enflasyon verilerinin açıklandığı Pazartesi gününü 3.8084 seviyesinden kapatırken, günün ilk işlem saatlerinde yüzde 0.02’lik bir düşüşle 3.80-3.81 bandından işlem görmeye devam etti.

Dolar küresel piyasada ABD\'den gelen birçok olumlu ekonomik veriye rağmen değer kaybederken dolar endeksi yüzde 0.07\'lik bir düşüşle 89.95 düzeyine geriledi sonrasında ise tekrar yüzde 0.02 yükselerek 90.3 seviyesine yükseldi.

Haftanın ilk gününü 4.6990 seviyesinden kapatan euro/TL ise yüzde 0.09 düşüşle 4.6958 seviyesine geriledi ve 4.69-4.70 bandından işlem görüyor.

Pazartesi günü kapanışta 1.2336 seviyesinde olan euro/dolar paritesi ise yüzde 0.01 yükselişle 1.2337 seviyesine yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) güne yüzde 0.54 yükselişle 117,574 puandan başlarken, sonrasında yükselişi yavaşlayarak 117,309 seviyesine kadar geriledi. Öğle saatlerine yaklaşırken BIST 199 117,412.19 seviyelerinden işlem gördü.

Burgan Yatırım / Bürümcekçi: Merkez Bankası söylemi de değişmez

Burgan Yatırım Başekonomisti Haluk Bürümcekçi, enflasyon verisinin Merkez Bankası’nın faiz kararında bir değişikliğe neden olmayacağını öngördüklerini belirterek, “Enflasyon pek iyi gelmedi; manşet enflasyon ve çekirdek enflasyondaki gerileme sınırlı oldu. Önümüzdeki iki ay boyunca bu gerileme devam da edecektir, hatta tek haneli seviyeleri bile görebiliriz. Ama enflasyondaki bu gerileme sınırlı. Merkez Bankası faizde bir değişikliğe gitmeyecektir, söylemi de değişmeyecektir” dedi.

Geç likidite penceresinde de değişiklik beklemediklerinin altını çizen Bürümcekçi, Uluslararası Para Fonu’nun, \"Enflasyonun Merkez Bankası’nın daha fazla faiz artırmaması durumunda tek haneli rakamlara düşmeyeceği\" uyarısı yaptığı rapora ilişkin ise şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bu tartışma devam ediyor; reel faiz olarak beklenen enflasyona göre mevcut faiz çok yüksek değil ama her yerde böyle. O yüzden şu anda Merkez Bankası bu tür argümanlardan etkilenmez. Tartışılır bir konu tabii. \'Faiz yükselsin, büyümeyi yavaşlatsın, o da enflasyonu düşürsün\' fikri de ileri sürülebilir, ama şu an bu kabul görmeyen bir politika.”

Bürümcekçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyuma getireceği gümrük vergileriyle başlayan icaret savaşı endişelerine ilişkin de, “Bu tür açıklamalar büyük ölçüde siyasi. Fakat tüm hayata geçerse ve Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumlardan misilleme görürse daha ciddi bir boyuta ulaşır. Şu andaki haliyle çok endişelenecek bir şey değil” değerlendirmesini yaptı.