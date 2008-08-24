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Ekonomi

‘Piyasa demirsiz gemi gibi’

ATO Başkanı Baş: "Piyasa kendiliğinden bilinmeyene ilerliyor. Mısırda alım fiyatı olmadığı için çiftçi kâr mı etti, zarar mı bilemiyor.”

24 Ağustos 2008 03:00

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Şaban Baş, mısırda alım fiyatının bir an önce açıklanması gerektiğini bildirdi.

Baş, yazılı açıklamasında, mısır alım fiyatının halen açıklanmamasının tüccar ile üreticiyi kumara zorladığını belirterek, bu durumda ne tüccarın, ne de üreticinin nasıl hareket
edeceğini bilmediğini ifade etti.

Türkiye'nin mısır ihtiyacının yüzde 50'sinin karşılandığı Çukurova'da hem üreticinin hem
de tüccarın alım fiyatının açıklanmasını beklediğini vurgulayan Baş, şunları kaydetti:
"Bir yandan alım fiyatı açıklanmıyor, diğer taraftan da mısır ithalatı yapılıyor. Hükümetin bu konudaki mantığını hiç kimse anlayamıyor. Milletvekillerimiz, parti söylemlerini bir kenara bırakıp, ne yapacağını bilmeyen üretici ve tüccarın önünü açsın.

Alım fiyatlarının açıklanmaması her kesimi sıkıntıya soktu. Fiyatların neden açıklanmadığını anlamak mümkün değil. Çünkü halen, üretici hangi fiyattan satacağını, tüccar da hangi
fiyattan alacağını bilmiyor. Buna rağmen mısır alım satımı yapılıyor. Piyasa, 'demirsiz gemi'
gibi kendiliğinden sürüklenip, bilinmeyene doğru ilerliyor. Ortada alım fiyatı olmadığı için
çiftçi kar mı etti, zarar mı bilemiyor. Aynı durum tüccar için de geçerli. Hükümetin, piyasala da yaşanan bu belirsizliği, bir an önce alım fiyatını açıklayarak gidermesi gerekiyor."

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