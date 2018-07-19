Piyasa değeri en fazla artan Türk futbolcular

Futbolcuların piyasa değerleri, transfer dönemi boyunca oldukça merak ediliyor.
Cengiz Ünder, Cenk Tosun ve Çağlar Söyüncü gibi isimler piyasayı adeta alt üst etse de bazı isimler birkaç sezonda yaptıklarıyla değerlerini düşürdüler.
İşte Fanatik'e yer alan habere göre piyasa değerleri artan Türk futbolcular:
Nuri Şahin
Güncel piyasa değeri: 4.5 milyon Euro
Artış: 500 bin Euro
Tolgay Arslan
Güncel piyasa değeri: 7.5 milyon Euro
Artış: 1.5 milyon Euro
Emre Kılınç
Güncel piyasa değeri: 2.5 milyon Euro
Artış: 1.5 milyon Euro
Barış Alıcı
Güncel piyasa değeri: 1.5 milyon Euro
Artış: 300 bin Euro
Kaan Ayhan
Güncel piyasa değeri: 3 milyon Euro
Artış: 1.75 milyon Euro
Berke Özer
Güncel piyasa değeri: 3 milyon Euro
Artış: 2 milyon Euro
Emre Akbaba
Güncel piyasa değeri: 5.5 milyon Euro
Artış: 2 milyon Euro
Hakan Çalhanoğlu
Güncel piyasa değeri: 27 milyon Euro
Artış: 7 milyon Euro
Abdülkadir Ömür
Güncel piyasa değeri: 8 milyon Euro
Artış: 7.8 milyon Euro
Yusuf Yazıcı
Güncel piyasa değeri: 12 milyon Euro
Artış: 9.5 milyon Euro
Çağlar Söyüncü
Güncel piyasa değeri: 18 milyon Euro
Artış: 11 milyon Euro
Cenk Tosun
Güncel piyasa değeri: 23 milyon Euro
Artış: 14 milyon Euro
Cengiz Ünder
Güncel piyasa değeri: 27 milyon Euro
Artış: 22 milyon Euro