Piyasa değeri en fazla artan Türk futbolcular

Futbolcuların piyasa değerleri, transfer dönemi boyunca oldukça merak ediliyor.

Cengiz Ünder, Cenk Tosun ve Çağlar Söyüncü gibi isimler piyasayı adeta alt üst etse de bazı isimler birkaç sezonda yaptıklarıyla değerlerini düşürdüler.

İşte Fanatik'e yer alan habere göre piyasa değerleri artan Türk futbolcular:

Nuri Şahin

Güncel piyasa değeri: 4.5 milyon Euro



Artış: 500 bin Euro

Tolgay Arslan

Güncel piyasa değeri: 7.5 milyon Euro



Artış: 1.5 milyon Euro

Emre Kılınç

Güncel piyasa değeri: 2.5 milyon Euro



Artış: 1.5 milyon Euro

Barış Alıcı

Güncel piyasa değeri: 1.5 milyon Euro



Artış: 300 bin Euro

Kaan Ayhan

Güncel piyasa değeri: 3 milyon Euro



Artış: 1.75 milyon Euro

Berke Özer

Güncel piyasa değeri: 3 milyon Euro

Artış: 2 milyon Euro

Emre Akbaba

Güncel piyasa değeri: 5.5 milyon Euro



Artış: 2 milyon Euro

Hakan Çalhanoğlu

Güncel piyasa değeri: 27 milyon Euro



Artış: 7 milyon Euro

Abdülkadir Ömür

Güncel piyasa değeri: 8 milyon Euro



Artış: 7.8 milyon Euro

Yusuf Yazıcı

Güncel piyasa değeri: 12 milyon Euro



Artış: 9.5 milyon Euro

Çağlar Söyüncü

Güncel piyasa değeri: 18 milyon Euro



Artış: 11 milyon Euro

Cenk Tosun

Güncel piyasa değeri: 23 milyon Euro



Artış: 14 milyon Euro

Cengiz Ünder

Güncel piyasa değeri: 27 milyon Euro



Artış: 22 milyon Euro