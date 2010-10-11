-PİYASA ANALİZLERİ YÖNTEMİ NOBEL ÖDÜLÜNÜ GETİRDİ STOCKHOLM (A.A) - 11.10.2010 - Nobel Ekonomi Ödülü'nü ABD'li Peter Diamond, Dale Mortensen ile İngiliz ve Güney Kıbrıs vatandaşı Christopher Pissarides aldı. İsveç Bilimler Akademisi, Diamond, Mortensen ve Pissarides'i ''piyasa analizleri yönteminden'' ötürü ödüle layık gördü. İsveç Merkez Bankası (Riksbank), Nobel Ödülü'nün kurucusu Alfred Nobel adına 1968 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'nün verilmesini kararlaştırdı. Nobel Ekonomi Ödülü'nü ilk olarak 1969 yılında Norveçli ekonomist Ragnar Frisch ve Hollandalı Jan Tinbergen aldı. Geçen yıl ise Nobel Ekonomi Ödülü, ABD'li Elinor Ostrom ve Oliver Williamson aldı. İsveç Bilimler Akademisi, Ostrom'u, ''özellikle kamu olmak üzere, ekonomi yönetimi analizleri'', Williamson'ı ise ''özellikle şirketin sınırları olmak üzere ekonomi yönetimi analizlerinden'' ötürü ödüle layık görmüştü. Indiana Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Ostrom, Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan ilk kadın olarak kayıtlara geçmişti. Nobel Ödülü kazananlar, 1896 yılında ölen Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta, İsveç Kralı tarafından 10 milyon İsveç kronu (1,4 milyon dolar), altın madalya ve diploma ile ödüllendirilecek. Bu arada BM'nin atadığı 4 insan hakları uzmanı, Pekin'e, 2010 Nobel Barış Ödülüne layık görülen hapisteki Çinli muhalif siyasetçi Liu Şiaobo'nun serbest bırakılması çağrısında bulundu. İnsan hakları uzmanları tarafından yapılan açıklamada, Liu'nun "insan haklarına daha fazla saygı için sürekli ve barışçı biçimde mücadele eden cesur bir insan hakları savunucusu" olduğu kaydedildi.