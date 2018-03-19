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Ekonomi

PİYASA - Dolar 3.95 lirayı aştı, euroda yeni rekor 4.8662 lira

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Mart (DHA) - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yapacağı toplantısı öncesinde gücünü koruyan dolar yeni haftada 3

19 Mart 2018 18:16

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Mart (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) bu hafta yapacağı toplantısı öncesinde gücünü koruyan dolar yeni haftada 3.95 liranın üzerinde çıkarken, euro 4.8662 lira ile yeni rekor düzeye tırmandı.
Piyasalarda 3.9503 liraya kadar yükselen dolar, geçen 21 Kasım\'da 3.9622 lira ile tarihi rekor düzeye çıkmıştı.
İş Yatırım’ın “Negatif ayrışmaya devam…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, dünya borsalarındaki satış dalgasının derinleştiği vurgulanarak şu değerlendirme yapıldı:
\"Dünya piyasaları haftaya tedirgin bir seyirle başlıyor. Beklentilerden iyi gelen ABD enflasyon verisi sonrasında Fed’in 4 kez 25 bp faiz artıracağı endişesi azaldı.
\"Trump yönetiminin Çin’e yönelik yeni korumacı tedbirler ve Rusya’ya karşı ilave yaptırım sinyali vermesi piyasaları baskılıyor.
\"Küresel risk iştahına duyarlı Türkiye varlıkları aybaşından beri en kötü performans gösteren gelişmekte olan yatırım araçları arasında yer aldı. Döviz piyasalarında, 10 yıllık yerel tahvillerde ve hisse senedinde en kötü performans gösteren gelişmekte olan varlıklar arasında yer alıyoruz. \"Yurtiçinde önemli bir veri akışının olmadığı yeni haftada gözler Çarşamba günkü Fed toplantısında olacak. Fed’in faiz tahminleri ve bilanço küçülmesi konusunda vereceği sinyaller piyasa için belirleyici olacak.\"

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