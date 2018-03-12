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Ekonomi

PİYASA - Cari açıkla dolar 3.85 lira, euro 4.75 lira sınırında

Mahmut Can Emir / 12 Mart (DHA) –ABD vadeli işlem piyasalarının küresel piyasalarda yükselişle açılmasının ardından ABD borsaları da istihdam verilerinden destek bularak yükselirken, cari işlemler açığının yükseliş eğilimine girdiğini gösteren veri ile do

12 Mart 2018 23:34

Mahmut Can Emir / 12 Mart (DHA) –ABD vadeli işlem piyasalarının küresel piyasalarda yükselişle açılmasının ardından ABD borsaları da istihdam verilerinden destek bularak yükselirken, cari işlemler açığının yükseliş eğilimine girdiğini gösteren veri ile dolar ve euro da iç piyasada yükseldi.
Küresel piyasalarda yükselen dolar, veri öncesi işlem gördüğü 3.80 liradan 3.8495 liraya kadar yükselerek 3.85 lira, euro da 4.7490 lira ile 4.75 lira sınırına dayandı.
Yeni güne yüzde 0.68 artışla 117 bin 704 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) de 118 bin 787 puana kadar yükseldikten sonra, yüzde 1.28 artışla 118 bin 441 puandan kapandı.
Türkiye ekonomisinin \"yumuşak karnı\" olarak bilinen cari işlemler açığı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre 4.4 milyar dolar artışla 7 milyar 96 milyon dolara, yıllık bazda 51 milyar 572 milyon dolara yükseldi.

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