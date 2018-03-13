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Ekonomi

PİYASA - ABD verisi öncesinde euroda yeni tarihi rekor 4.7751

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Mart (DHA) – ABD enflasyon verisi öncesinde Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) 177 bin puanın altına geriledikten sonra tekrar 118,000 bandının üzerine yükseldi

13 Mart 2018 16:16

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Mart (DHA) – ABD enflasyon verisi öncesinde Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) 177 bin puanın altına geriledikten sonra tekrar 118,000 bandının üzerine yükseldi. Dolar 3.8719 lirayı görürken, euro ise 4.7751 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı.
Küresel piyasalarda yükselen dolar da 3.83 – 3.84 lira aralığında başladığı gün içinde, yüzde 0.71 artışla 3.8719 liraya kadar tırmandı. Euro da 4.73 - 4.74 lira aralığında başladığı gün içinde, art arda rekorlar kırarak yüzde 0.66 artışla 4.7751 liraya çıktı.
Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) yüzde 0.19 düşüşle 118,186 puanda.
Türkiye ekonomisinin \"yumuşak karnı\" olarak bilinen cari işlemler açığı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre 4.4 milyar dolar artışla 7 milyar 96 milyon dolara, yıllık bazda 51 milyar 572 milyon dolara yükseldi.

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