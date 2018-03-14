PİYASA - ABD gelişmeleri sonrasında euro 4.80 lirayı aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Mart (DHA) – ABD’de Şubat ayı enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda gelmesi ve Başkan Donald Trump\'ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden almasıyla güçlenen euro 4.80 lirayı aşarak yeni tarihi rekor düzeye yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden alarak göreve CIA Direktörü Mike Pompeo’yu getirmesiyle, euro 1.24 doları da aşarak 1.2412 dolara kadar yükseldi.

Dolar karşısında güçlenen euro, lira karşısında da 4.8047\'ye kadar tırmanarak yeni rekor düzeyi test ederken, ABD para birimi de jeopolitik gelişmelerin etkisiyle 3.8740 liraya kadar yükseldi ve yeni güne 3.86 - 3.87 lira aralığında başladı.