PİYASA - ABD enflasyon verisi öncesinde euroda yeni tarihi rekor 4.7726

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Mart (DHA) – ABD enflasyon verisi öncesinde Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) 177 bin puanın altına geriledikten sonra tekrar 118,000 bandının üzerine yükseldi. Dolar 3.8696 lirayı görürken, euro ise 4.7726 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı.

Küresel piyasalarda yükselen dolar güne 3.83 – 3.84 liradan başlarken yüzde 0.65 artışla 3.8688 liradan, euro ise 4.73 - 4.74 lira aralığında başladığı güne yüzde 0.59 artışla 4.7709 liradan işlem gördü.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) yüzde 0.27 düşüşle 118,084 puanda.

Türkiye ekonomisinin \"yumuşak karnı\" olarak bilinen cari işlemler açığı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre 4.4 milyar dolar artışla 7 milyar 96 milyon dolara, yıllık bazda 51 milyar 572 milyon dolara yükseldi.