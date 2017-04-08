Piyanist Selen Gülün: Ümit Kıvanç'ın Diyarbakır yazısını retweet ettim diye konserim iptal edildi!

Piyanist Selen Gülün Twitter’dan Türkiye Kültür Ofisleri’nin kendisine sağlanan desteği çektiğini iddia etti. Gülün, gerekçe olarak, Ümit Kıvanç’ın kaleme aldığı Diyarbakır hakkındaki yazıyı retweet etmesi olduğunu bildirdi. Selen Gülün, Japonya’da bir konser hazırlığındaydı. Desteğin çekilmesinden sonra konser iptal oldu.

Gülün konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Goethe Institut, İtalyan ve Fransız Kültür merkezleri, Avusturya Kültür Ofisi, Cervantes, British Council sponsorluklarında kaç kere iş yaptım. Türkiye’nin kültür ofisleri ne iş yapar, başında kimler var onları da konuşalım. Biletleri satışta olan konserim Japonya’da iptal edildi! Ümit Kıvanç’ın Diyarbakır hakkındaki yazısını retweet ettim diye!O yazıda cumhurbaşkanımıza terörist deniyormuş böylece ben de demiş olmuşum. Ayrıntılarını yazacağım elbette böylece susacak değilim.

Bizim işimiz susmak değil. Pozisyonumuz da belli artık, kimse kendini kandırmasın. Ankara merkezde tweetlerimi okuyup benim nasıl 1 sanatçı olduğuma karar verip devlet desteğini verip vermeyeceğine karar veren arkadaş selam. Arkadaşlar projeyi ben zaten yapacaktım kendileri ‘Türkiye’nin modern yüzünü göstermek istiyoruz’ diye sponsor olmak istediler. Sonuç bu! Tokyo’nun bilinen önemli müzisyenleri ile birlikte çalacağım özel konserdi. Şimdi politik bir iptal olduğunu kendilerine bildireceğiz tabii. Türkiye’nin modern yüzünü onlar da görmüş olacaklar. Yalan değil, gerçek yüzümüz tam da işte bu!”