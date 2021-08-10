Piyangonun 'şifresini çözdü', 376 bin dolar kazandı

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ABD'nin Michigan eyaletinde bir adam, geçmişte çıkan numaraları inceleyerek piyangodan yaklaşık 400 bin dolar kazandı.

Newsweek'in aktardığına göre isminin paylaşılmamasını isteyen 59 yaşındakı adam, bu başarısında da geçmişte kazanan sayılarla ilgili gözlemlerinin etkili olduğunu söyledi.

Michigan Lottery'e kazandıktan sonra açıklamalarda bulunan adam, "İkramiye biraz yükseldiğinde Fantasy 5 oynarım. Hep kolay seçimlerden oynardım, ancak sonra çıkan sayıları çalışmaya ve en çok çıkan sayılara oynamaya başladım. İşe yaradı!" dedi.

"O akşam çekilişi izledim. Sayılar gözüme tanıdık geldi" diyen ikramiye kazananı, "Mutfağa gittim ve biletimi kaptım. Sayılara bakarken 'bunun bana oluyor olma olasılığı yok' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

376 bin dolar kazanan 59 yaşındaki Michiganlı, ikramiye ile seyahat etmeyi ve yatırım yapmayı planladığını söyledi.