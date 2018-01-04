Piyangocularda, amorti yoğunluğu

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- MİLLİ Piyango\'nun Yılbaşı özel çekilişinde biletine amorti isabet edenler paralarını veya yeni bilet almak için seyyar bayilere akın etti.

Milli Piyango\'nun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeden umutlarını kesenler biletlerine amotri isabet eden küçük paraları almaya gelenlerden bir bölümü, “Belki bu kez çıkar” hayali ile yeniden bilet ve “kazı kazan” adlı kartlardan almayı tercih etti. Diğer yandan kentte etkili olan yağmur altında amorti mesaisi yapan piyangocular ise, biletler ıslanmasın diye tezgahlarına naylon çekerek önlem aldı.



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