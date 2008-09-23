Piyango özelleştirmesine rötar

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve talih kuşunun özelleştirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirleyen Şans Oyunları Lisansı Yönetmelik Taslağı, Maliye Bakanlığına gönderildi. Yönetmeliğin yayımlanması bekleniyor.



Maliye de, düzenleme için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel

Müdürlüğünden görüş istedi.



Gelecek görüşlerin ardından Bakanlıkta tekrar değerlendirilecek olan Şans Oyunları Lisansının Verilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı, prosedür gereği önce Milli Piyango İdaresi Yönetim Kurulunun, daha sonra da Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın onayına sunulacak. Söz konusu taslak, bu işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte yine Maliye Bakanlığınca Başbakanlığa gönderilecek.



Yönetmelik çalışmalarına paralel olarak, özelleştirmeye ilişkin teknik ve idari şartname de son kez gözden geçirilecek.



ÖYK kararı önce çıkabilir



Bu arada, talih oyunlarının lisans devrine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Karar Taslağının da hazırlandığı öğrenildi. ÖYK kararının yönetmelikten önce yayımlanabileceği belirtiliyor.



Ancak, Milli Piyangonun özelleştirilmesine ilişkin ihale süreci için, şans oyunları yönetmeliği beklenecek. Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmesinin ardından Özelleştirme İdaresinin açıklayacağı ihale takvimi ile Piyango özelleştirmesindeki yol haritası da çizilmiş olacak.



10 yıl süreyle devir



Şans Oyunları Lisansının Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik Taslağına göre, Milli Piyango, 10 yıl süreyle ve lisans devri yöntemiyle özelleştirilecek. İhaleyi kazanan işletici firmaya, hasılattan azami yüzde 17 pay verilecek. Milli Piyango İdaresine de yüzde 3 oranında bir kaynak devrinde bulunulacak. Taslak uyarınca, 18 yaşın altındaki kişilere şans oyunu oynatılamayacak. Oyunlarla ilgili aşırı reklam kampanyaları da düzenlenemeyecek.

Kamu paylarının ve vergilerin aynen ödenmesini de sağlayan taslak ile işletici firma, Milli Piyango İdaresinden onay almadan yeni oyun oynatamayacak. Yeni oyunlar için öncelikle idareye başvurulacak. Aynı şekilde, mevcut oyunların yıllık oyun planları da idarenin onayına sunulacak.



İşletici firma, oyun planlarında gün içi ve saatlik oyunlara yer veremeyecek. Oyunlar arasında en az 24 saatlik bir süre bulunacak. Taslak, devir sonrası denetim ile yasak fiil ve eylemleri de tek tek düzenliyor. Buna göre, hasılatın gizlenmesi ya da kamu kaynaklarının saklanması

ve eksik yatırılması gibi durumlarda, işletici firmaya yıllık hasılatın yüzde

5'ine kadar para cezası uygulanacak. 18 yaşın altındaki kişilere oyun oynatanlar

ile düzenlemelere aykırı diğer eylemlerde bulunanlara da yine hasılata bağlı

olarak, belli oranlarda ceza kesilecek.



Hasılata anlık takip



Milli Piyango İdaresi, özelleştirme sonrasında da şans oyunları hasılatını ve ikramiyeleri "elektronik oyun sistemi" kanalıyla çok yakından takip edecek. Sistem sayesinde hasılat bilgisi ve ikramiye ödemelerinin sağlıklı yürütülmesinin temin edilmesinin yanı sıra kamu paylarının ve vergilerin doğru şekilde aktarılıp aktarılmadığı da izlenecek.



Öte yandan, Milli Piyango özelleştirmesine yabancı piyango kuruluşlarının büyük ilgisi de sürüyor.Yunanistan Piyango İdaresi OPAP'ın, Türk ortakları Doğuş ve Alarko ile

birlikte ihaleye katılacağı belirtilirken, İtalyan Lottomatica ile Amerikan ortağı GTECH, Avusturya Milli Piyango İdaresi Osterreichische, İntralot ve İngiliz Camelot'un da ihale sürecini beklediği dile getiriliyor.



Doğuş ve Alarko dışında Koç Holding, Çukurova Holding, Doğan Holding ve İş Bankasının da Piyango özelleştirmesiyle ilgilendiği ifade ediliyor.



