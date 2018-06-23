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Piyango milyonerinin otomobilinden 570 bin lirayı çaldılar (2)

TALİHLİYE DERS VERMEK İÇİN PARASINI ÇALMIŞLAR Antalya'da, Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan Murat Tokmak'ın aracının bagajından 570 bin lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sü

23 Haziran 2018 18:14

TALİHLİYE DERS VERMEK İÇİN PARASINI ÇALMIŞLAR
Antalya\'da, Milli Piyango\'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan Murat Tokmak\'ın aracının bagajından 570 bin lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor. Şüpheliler S.G., A.E., Ö.T., S.Ç. ve Ç.Ü.\'nin polise verdikleri ifadede, Tokmak\'ı uzun süredir takip ettiklerini, çay kahve içip, 150- 200 lira bahşiş bıraktığını, parayı boşa harcadığı için kendisine ders vermek istediklerini söylediği belirtildi.
 

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