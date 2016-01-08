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Piyango çıktı zannedip eşini ve işini bırakıp memleketine kaçtı

"Ben gece gittim eşimin haberi yok, eşim duysa beni eve almaz"

08 Ocak 2016 13:45

Fırın ustası Yaşar Öngün 1 milyon TL kazandığını zannedince işini ve eşini İstanbul'da bırakıp memleketi Eskişehir'e kaçtı. 

ATV’nin haberine göre fırın ustası Yaşar Öngün, yeni yılın ilk günü ortadan kayboldu. Patronun yolunu gözlediği usta, Milli Piyango bileti ile birlikte soluğu memleketi Eskişehir'de aldı. Çekilişte biletine 1 milyon TL çıktığını sanan Öngün'ün rüyası yaptığı hatayı görünce kabusa döndü.

Çünkü piyango çıktığını sandığı bilette ikinci rakam 6'ydı. Fakat 8 olması gerekiyordu. Heyecandan bunun farkına varmamıştı. Bunun üstüne eşine bile haber vermeden İstanbul'dan Eskişehir'e kaçan Yaşar Öngün, "Ben gece gittim eşimin haberi yok. Eşim duysa beni eve almaz" diyor.

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